“La llegada del Flecheiro le dará jerarquía”: Oriente Petrolero espera a Martins

Oriente Petrolero continúa a la espera de Marcelo Martins, cuya incorporación genera expectativa en el campamento refinero. En el plantel verdolaga aseguran que la situación se vive con calma, pero con la ilusión de sumar a un futbolista que puede marcar diferencias.

Jordan Santacruz sostuvo que el grupo entiende lo que significa Martins para el club y para el fútbol boliviano, y remarcó que la intención es respaldarlo para que pueda reencontrarse con su mejor versión. En esa línea, no ocultó el deseo de que el delantero recupere ritmo y vuelva a ser una opción para la selección nacional.

Por su parte, Alejandro Torres señaló que Oriente ya cuenta con un equipo competitivo en todas sus líneas, aunque consideró que la presencia del “Flecheiro” elevará el nivel del plantel por su experiencia y recorrido. También destacó que el objetivo es integrarlo lo antes posible para que se adapte al grupo y aporte en lo futbolístico.

Inicialmente, el arribo de Martins estaba previsto para este jueves, sin embargo, un cambio de planes de última hora postergó su llegada. En Oriente esperan que el atacante se sume en las próximas horas a los trabajos del equipo en el campamento refinero.

