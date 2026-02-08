Tras eliminación de Oriente de la Copa de Verano: ¿qué pasará con Marcelo Martins?

Oriente Petrolero quedó eliminado del Torneo de Verano pese a imponerse por 3-2 a Blooming en el clásico cruceño disputado este domingo. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó, ya que en el marcador global cayó por 4-3 y se despidió del certamen.

Con el equipo fuera de competencia, la atención se centra ahora en Marcelo Martins, quien tiene previsto llegar en las próximas horas al campamento albiverde para ser presentado oficialmente y comenzar a trabajar con el plantel.

Lo que se conoce hasta el momento es que el delantero boliviano se sumará a Oriente con el objetivo de volver a ponerse en ritmo futbolístico, luego de haber dejado el retiro y regresar tras dos años alejado de la actividad.

En el panorama inmediato, Oriente no tendría partidos oficiales hasta el inicio del torneo de la División Profesional, que podría arrancar en abril, a menos que el club programe amistosos de preparación en las próximas semanas.

Martins, por su parte, buscará recuperar su nivel con miras a una posible convocatoria a la selección boliviana, que jugará el repechaje rumbo al Mundial en marzo ante Surinam, en Monterrey.

Mira la programación en Red Uno Play