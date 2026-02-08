¿A qué hora cantará Bad Bunny en el Super Bowl 2026? Este es el horario estimado

Este domingo 8 de febrero, el deporte y el espectáculo se unirán en uno de los eventos más vistos del planeta: el Super Bowl LX, que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En Bolivia, el partido podrá seguirse desde las 19:30 a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, señales oficiales que transmitirán tanto el encuentro como el esperado espectáculo de medio tiempo.

Los finalistas

Los Patriots regresan al Super Bowl tras imponerse en una final defensiva ante los Denver Broncos, marcando su primera aparición en esta instancia en la era posterior a Tom Brady. Por su parte, los Seahawks llegan con el impulso de una ajustada victoria sobre Los Angeles Rams y parten como favoritos según las casas de apuestas, gracias a su sólida defensa.

Bad Bunny, protagonista del medio tiempo

El gran atractivo extradeportivo será el show de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, quien hará historia al convertirse en el primer artista latino de habla hispana en liderar en solitario este escenario global.

El cantante puertorriqueño llega al Super Bowl tras una exitosa temporada, recientemente premiado en los Grammy, y promete un espectáculo completamente en español, con una fuerte carga cultural y visual.

Horario del show

Debido a la dinámica del fútbol americano, no existe una hora exacta para el inicio del espectáculo de medio tiempo. Sin embargo, tomando en cuenta la duración promedio de los dos primeros cuartos, en Bolivia se estima que Bad Bunny suba al escenario entre las 20:00 y 20:20.

Dónde ver el Super Bowl 2026

Bolivia y Sudamérica: ESPN y Disney+

Estados Unidos: NBC

Con una audiencia global, un duelo atractivo en el emparrillado y un show de medio tiempo que promete marcar un hito cultural, el Super Bowl 2026 se perfila como una noche imperdible también para el público.

Mira la programación en Red Uno Play