El regreso de la reina: Miranda Priestly desafía la era digital en el primer tráiler de ‘The Devil Wears Prada 2’

Dos décadas después de marcar un hito en la cultura pop, el universo de Runway regresa oficialmente con el lanzamiento del primer tráiler de su esperada secuela. El avance muestra el reencuentro en un elevador entre Miranda Priestly y Andy Sachs, mientras Emily lanza una mordaz ironía: “Has cambiado. Tienes mucha más confianza. Pero conservaste esas cejas, ¿verdad?”.

En esta entrega, la icónica revista lucha por sobrevivir al declive de la prensa escrita frente al dominio absoluto de la era digital. La trama posiciona a Emily como una poderosa ejecutiva que controla los presupuestos publicitarios, convirtiéndose en la clave para la salvación de su antigua jefa.

Andy Sachs regresa transformada tras quince años de trayectoria como periodista de investigación internacional, lejos de la joven ingenua que conocimos. Su nueva seguridad y estilo renovado marcan un contraste directo con el rígido y tradicional mundo editorial que Miranda aún intenta liderar.

Meryl Streep compartió con Vogue que el rodaje en la Sexta Avenida fue un fenómeno mediático rodeado de fans que intentaban capturar cada escena con sus móviles. Sobre esta experiencia, la actriz relató: “Había multitudes vestidas como Miranda, grabando con sus celulares e intentando ver la película antes de su estreno, algo impensable hace 20 años”.

El reparto estelar recupera a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, sumando al elenco nombres como Kenneth Branagh y Lucy Liu. Con el gran ausente de Nate en esta historia, la cinta se prepara para su estreno global en las salas de cine el próximo 1 de mayo de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play