VIDEO: Justin Bieber acapara miradas en los Grammy con show inesperado

Justin Bieber se robó todas las miradas en los Premios Grammy 2026, pero no precisamente por un vestuario deslumbrante. El cantante canadiense, de 31 años, sorprendió al público al subir al escenario sin camisa, vistiendo únicamente calzoncillos y calcetines plateados, en una de las actuaciones más despojadas —y comentadas— de la noche.

Bieber interpretó su exitoso sencillo “Yukon” el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, bajo un foco de luz que dejaba al descubierto los tatuajes de su pecho. Micrófono en mano y con una guitarra violeta, el artista apostó por una puesta en escena minimalista que acentuó la intensidad emocional del tema.

Entre el público, Hailey Bieber no ocultó su orgullo. Las cámaras la captaron aplaudiendo con los dedos y sonriendo mientras Justin abandonaba el escenario tras su presentación.

Horas antes, la pareja había desfilado junta por la alfombra roja. Justin lució un traje negro oversize de Balenciaga, acompañado de un collar de 100 quilates de Lorraine Schwartz Jewelry y un piercing en la nariz. Hailey, por su parte, deslumbró con un vestido negro ajustado de Alaïa, con una discreta cola, recogido pulido y stilettos negros. Completó su look con un collar de diamantes en forma de pera de 30 quilates y pendientes a juego de 20 quilates.

La noche fue especialmente significativa para los Bieber. El álbum de Justin, Swag, está nominado a Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop, mientras que sus canciones “Daisies” y “Yukon” compiten en las categorías de Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Interpretación de R&B, respectivamente.

Según una fuente citada por Us Weekly, Swag es un proyecto profundamente personal. “Es casi como un mixtape que Justin llevaba tiempo queriendo lanzar”, señaló. “La discográfica planea un álbum pop más tradicional para el próximo año”.

“Yukon” tiene además un valor íntimo para el artista: Hailey y el hijo de la pareja, Jack Blues, aparecen en el videoclip, dirigido por Cole Bennett. El álbum marca su regreso discográfico tras Justice (2021).

En temas como “Walking Away”, Bieber deja entrever el crecimiento emocional de su relación con Hailey, con letras que hablan de compromiso, crisis superadas y promesas cumplidas. “Cariño, no me voy a ir”, canta, reafirmando su vínculo familiar.

En una entrevista con GQ en noviembre de 2025, Hailey habló sobre cómo manejan su vida bajo el ojo público. “Vivimos un día a la vez. Somos muy protectores con nuestro hijo”, aseguró. “Nuestra vida es pública, pero sabemos qué compartir y qué no”.

Con una actuación casi sin ropa, pero cargada de significado, Justin Bieber dejó claro que en esta etapa apuesta menos por el espectáculo y más por la vulnerabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play