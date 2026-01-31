Conmoción en Hollywood: revelan qué sufrió Catherine O’Hara horas antes de morir

La actriz Catherine O’Hara, conocida mundialmente por su papel como la mamá de Kevin en Mi pobre angelito y por su actuación en Schitt’s Creek, murió este 30 de enero de 2026 a los 71 años tras una “breve enfermedad”, según confirmaron sus representantes.

Horas antes de su fallecimiento, O’Hara fue asistida de urgencia en su domicilio en Brentwood (Los Ángeles) tras presentar dificultades para respirar, de acuerdo con registros de emergencia y fuentes policiales citadas por medios como TMZ y PEOPLE.

Los servicios de emergencia respondieron a una llamada médica alrededor de las 4:48 a.m. y la trasladaron al hospital en estado grave, donde falleció horas después.

No se ha revelado una causa médica oficial de su muerte. Las autoridades y su representente no han publicado un diagnóstico específico que explique qué enfermedad o complicación exacta provocó su fallecimiento.

En años anteriores, O’Hara había hablado públicamente sobre vivir con una condición congénita rara llamada situs inversus (en la cual sus órganos internos están en posiciones opuestas a lo habitual), pero no hay evidencia de que esa condición fuera la causa de su muerte. Esa anomalía —aunque inusual— normalmente no causa problemas serios por sí sola.

