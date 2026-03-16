Muere famoso actor de 'Volver al Futuro' falleció a sus 89 años

Este lunes se confirmó el sensible fallecimiento del Matt Clark, reconocido actor estadounidense recordado por su papel en Volver al Futuro III.

Clark, quien murió el 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su casa en Austin, Texas, según confirmaron familiares.

El intérprete falleció debido a complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

Clark fue un prolífico actor de carácter cuya carrera se extendió por más de seis décadas, acumulando más de cien créditos en cine y televisión.

Aunque participó en numerosos proyectos, muchos fanáticos lo recuerdan por su papel de Chester, el camarero del Viejo Oeste, en "Volver al futuro III", la tercera entrega de la famosa saga de ciencia ficción.

¿Quién era Matt Clark , actor de Volver al Futuro?

Matt Clark nació el 25 de noviembre de 1936 en Washington, Distrito de Columbia, EE. UU.

Fue un reconocido actor y director estadounidense que nació en 1936, es recordado principalmente por su papel como el camarero Chester en 'Back to the future III' (Regreso al futuro III) y por su participación en la comedia televisiva 'Grace under fire'.

A lo largo de su carrera, Clark participó en numerosos westerns (género artístico ambientado en el Viejo Oeste estadounidense) trabajando junto a actores como Clint Eastwood y John Wayne.

Matt Clark también formó parte del filme de culto de los años ochenta 'The adventures of Buckaroo Banzai across the 8th dimension'.

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