La justicia boliviana declaró en rebeldía a Gabriel Guliano Leoni dentro del denominado caso ‘maletas’, ordenando su aprehensión, arraigo y otras medidas legales tras su incomparecencia ante la autoridad jurisdiccional.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la determinación fue asumida durante la audiencia cautelar, luego de que el imputado no se presentara, lo que activó las disposiciones establecidas en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal.

En el mismo proceso, la autoridad también confirmó que el juez cautelar rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Hébert Zeballos Domínguez, al considerar que no se desvirtuaron los riesgos procesales de fuga, por lo que el imputado continuará recluido.

Mariaca explicó que el caso, investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, involucra a varias personas con detención preventiva y ahora cuenta con la participación del Ministerio de Gobierno como parte coadyuvante dentro del proceso penal.

Uno de los aspectos más relevantes es la apertura de una nueva investigación contra dos efectivos policiales, a raíz de informes que habrían advertido irregularidades en el manejo del caso desde el año pasado. La indagación, que está a cargo de la Unidad Anticorrupción en Santa Cruz, contempla los presuntos delitos de concusión, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Según detalló el fiscal general, esta nueva línea investigativa surge a solicitud del Ministerio de Gobierno, que pidió esclarecer por qué no se activaron los procedimientos correspondientes en su momento, pese a que ya existían reportes internos sobre hechos irregulares.

La autoridad remarcó que el Ministerio Público tuvo conocimiento formal del caso “narcomaletas” recién entre el 19 y 20 de enero de este año, lo que refuerza la necesidad de investigar posibles omisiones previas dentro de la institución policial.

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