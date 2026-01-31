Una despedida que estremeció al fútbol: así despidieron a un futbolista dentro de la cancha

El fútbol paraguayo está de luto. Alexander Zaracho, futbolista de 19 años y capitán del club 30 de Agosto de Capiatá, falleció tras permanecer varias semanas internado luego de sufrir un grave accidente de tránsito.

El joven viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con un automóvil. Pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y su partida dejó un profundo dolor entre familiares, amigos y compañeros de equipo.

Tras conocerse la noticia, el plantel del club decidió despedirlo de una manera tan simbólica como conmovedora: velaron su féretro dentro de la cancha, el lugar donde Alexander había dejado su pasión, liderazgo y entrega.

Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, amigos y familiares ingresaron el ataúd al campo de juego y lo colocaron cerca de uno de los arcos. En silencio y formando una ronda, rindieron homenaje a quien fuera su capitán.

El momento más emotivo llegó cuando uno de sus compañeros hizo rebotar una pelota contra el féretro. El balón terminó ingresando al arco y tocando la red, en un gesto que simbolizó el “último gol” de Alexander. El acto fue acompañado por aplausos y la suelta de globos blancos, que se elevaron al cielo como señal de despedida.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra institución y en todos quienes compartimos con él dentro y fuera de la cancha. Alexander fue un ejemplo de liderazgo, compromiso y compañerismo”, expresó el club 30 de Agosto de Capiatá en sus redes sociales.

En otro mensaje, la institución añadió: “El legado de nuestro capitán Alex Zaracho vivirá por siempre en nuestros corazones y en la historia del club. Te recordaremos siempre”, junto a un video del emotivo homenaje que rápidamente se viralizó.

