Goles eternos: Boniek y la hazaña que marcó la época dorada de Polonia

La época dorada de Polonia tuvo uno de sus momentos más memorables en la Copa Mundial de la FIFA 1982, donde el combinado europeo volvió a subir al podio y confirmó su lugar entre las grandes selecciones de su generación.

En la segunda fase de aquel torneo, Polonia enfrentó a Bélgica en un duelo decisivo. Fue allí donde Zbigniew Boniek se convirtió en el gran protagonista al marcar goles en la victoria por 3-0, guiando a su equipo en su camino dentro de la competición. Su actuación fue determinante y lo consolidó como la gran figura del equipo.

Boniek cerró su participación en el Mundial con tres de los cuatro goles que anotó Polonia en esa instancia, siendo pieza clave de un conjunto que es considerado por muchos como el mejor en la historia del país. Este equipo ya venía de lograr el oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y de obtener el tercer lugar en el Mundial de 1974, consolidando así una generación inolvidable.

Tras su destacada actuación en España, la Juventus apostó fuerte por su talento y pagó un millón de dólares por su fichaje, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Así, Zbigniew Boniek no solo dejó goles, sino momentos imborrables que hoy forman parte de los llamados “goles eternos”, aquellos que trascienden el tiempo y quedan grabados en la memoria del fútbol mundial.

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