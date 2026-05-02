Camioneta en la que se transportaba el ciudadano colombiano que perdió la vida es sometida a peritaje

La camioneta negra en la que se movilizó el ciudadano colombiano hasta la discoteca del cuarto anillo de la capital cruceña, ya se encuentra en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El motorizado fue trasladado mediante una grúa para ser sometido a un peritaje técnico en busca de indicios que permitan esclarecer este hecho de sangre.

Los investigadores centran sus esfuerzos en encontrar documentos o pertenencias dentro del vehículo que ayuden a confirmar la identidad oficial de la víctima y sus posibles nexos. De acuerdo a las autoridades, estas pericias son fundamentales para determinar las causas probables del ataque y confirmar si existen elementos vinculados a actividades ilícitas.

Traslado de testigos estratégicos

De manera paralela, la Policía procedió al traslado de varias personas que se encontraban en el local nocturno. Estos testigos, que presuntamente presenciaron el altercado previo y la llegada de la motocicleta, fueron convocados por las autoridades para prestar su declaración informativa de manera inmediata.

La presencia del vehículo en dependencias policiales marca una nueva etapa en la acumulación de pruebas científicas tras el levantamiento del cadáver en el Canal Isuto. Con los testimonios recolectados y el análisis del contenido de la camioneta, la Comisión de Fiscales espera conocer detalles de los hechos que acabaron con la vida del extranjero.

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