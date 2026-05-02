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Espectáculos

Shakira paraliza Río de Janeiro: Todo lo que debes saber sobre su histórico concierto gratuito en Copacabana

Con una inversión estratégica de la Alcaldía de Río, el evento promete un retorno económico millonario impulsado por el turismo internacional.

Ximena Rodriguez

02/05/2026 12:40

Foto: EFE.
Brasil

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La emblemática playa de Copacabana, en Brasil, se convierte hoy, sábado 2 de mayo, en el epicentro de la música global con la presentación gratuita de Shakira. El evento ha generado una expectativa sin precedentes, posicionándose como la principal tendencia de búsqueda en Google Trends a nivel internacional.

Este espectáculo masivo forma parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio”, la cual busca consolidar a la ciudad como la capital de los grandes eventos musicales. Al igual que ocurrió con Madonna y Lady Gaga en años anteriores, no se requiere de entradas ni existen áreas preferenciales de pago.

Horarios y plataformas de transmisión

La esperada aparición de la barranquillera está programada para las 21:45 hora local, aunque la fiesta comenzará antes con sets de DJs como Vintage Culture. En Bolivia, los seguidores podrán sintonizar el inicio del concierto a partir de las 20:45 para no perderse ni un segundo del show.

Para quienes no pudieron viajar a Brasil, la cobertura será total a través de las pantallas de TV Globo y la plataforma de streaming Globoplay. Asimismo, se anticipa que el canal de YouTube de Multishow ofrezca contenido exclusivo y segmentos en vivo de lo que ocurra en la playa.

Un repertorio de impacto y retorno económico

Aunque el orden de las canciones es un secreto, se espera que el bloque de apertura incluya éxitos recientes como ‘Puntería’ y la sesión viral junto a Bizarrap. La producción también contempla momentos de nostalgia pura con interpretaciones acústicas de himnos como ‘Antología’ y ‘Pies Descalzos’.

Más allá de lo musical, el concierto representa un motor económico vital que inyectará aproximadamente 140 millones de dólares a la economía de Río de Janeiro. Con una inversión municipal de 4 millones, el retorno se multiplica gracias a la ocupación hotelera y el consumo masivo de los miles de turistas presentes.

Mira la programación en Red Uno Play

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