Shakira paraliza Río de Janeiro: Todo lo que debes saber sobre su histórico concierto gratuito en Copacabana

La emblemática playa de Copacabana, en Brasil, se convierte hoy, sábado 2 de mayo, en el epicentro de la música global con la presentación gratuita de Shakira. El evento ha generado una expectativa sin precedentes, posicionándose como la principal tendencia de búsqueda en Google Trends a nivel internacional.

Este espectáculo masivo forma parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio”, la cual busca consolidar a la ciudad como la capital de los grandes eventos musicales. Al igual que ocurrió con Madonna y Lady Gaga en años anteriores, no se requiere de entradas ni existen áreas preferenciales de pago.

Horarios y plataformas de transmisión

La esperada aparición de la barranquillera está programada para las 21:45 hora local, aunque la fiesta comenzará antes con sets de DJs como Vintage Culture. En Bolivia, los seguidores podrán sintonizar el inicio del concierto a partir de las 20:45 para no perderse ni un segundo del show.

Para quienes no pudieron viajar a Brasil, la cobertura será total a través de las pantallas de TV Globo y la plataforma de streaming Globoplay. Asimismo, se anticipa que el canal de YouTube de Multishow ofrezca contenido exclusivo y segmentos en vivo de lo que ocurra en la playa.

Un repertorio de impacto y retorno económico

Aunque el orden de las canciones es un secreto, se espera que el bloque de apertura incluya éxitos recientes como ‘Puntería’ y la sesión viral junto a Bizarrap. La producción también contempla momentos de nostalgia pura con interpretaciones acústicas de himnos como ‘Antología’ y ‘Pies Descalzos’.

Más allá de lo musical, el concierto representa un motor económico vital que inyectará aproximadamente 140 millones de dólares a la economía de Río de Janeiro. Con una inversión municipal de 4 millones, el retorno se multiplica gracias a la ocupación hotelera y el consumo masivo de los miles de turistas presentes.

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