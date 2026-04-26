¿Qué le pasa a David Hasselhoff? Reaparece con andador a los 73 años

La reciente aparición pública de David Hasselhoff encendió la preocupación entre sus seguidores. El recordado protagonista de Baywatch fue captado en Los Ángeles utilizando un andador y con visibles dificultades para desplazarse.

Las imágenes, difundidas por el medio británico Daily Mail, mostraron al actor de 73 años avanzando lentamente por un estacionamiento, acompañado por su esposa, Hayley Roberts.

Según el reporte, el intérprete parecía tener problemas para mantener el equilibrio, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Cirugías y recuperación

Sin embargo, la situación tiene una explicación médica. El entorno del actor confirmó que recientemente se sometió a cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, procedimientos que requieren un proceso de rehabilitación exigente.

“Para alguien que siempre ha sido muy activo, estas operaciones han sido más duras de lo esperado”, señaló una fuente cercana.

Mensaje de calma

Tras la difusión de las imágenes, el portal TMZ aportó más contexto y tranquilidad. Según sus fuentes, el actor se encontraba saliendo de una sesión de fisioterapia, parte normal de su recuperación.

De acuerdo con esta versión, Hasselhoff “está bien”, se mantiene activo y continúa con ejercicios y caminatas regulares.

Aunque su aspecto generó inquietud, todo indica que el actor atraviesa un proceso de recuperación habitual tras cirugías mayores. Incluso, según trascendió, mantiene planes de volver a la actuación una vez recupere su condición física.

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