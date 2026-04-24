Nunca es tarde: Cristian Castro termina la 'prepa' y va por la universidad

El cantante mexicano cierra una etapa pendiente desde su juventud y demuestra que nunca es tarde para volver a estudiar. Ahora se alista para dar el siguiente paso académico.
24/04/2026 14:04
El cantante Cristian Castro sumó un nuevo logro a su trayectoria, pero esta vez fuera de los escenarios: concluyó sus estudios de preparatoria a los 51 años.
La noticia fue dada a conocer por su maestra, Carmina Quevedo, quien confirmó que el intérprete finalizó el nivel medio superior y se encuentra a la espera de su ceremonia de graduación junto a sus compañeros.
De acuerdo con la docente, el artista completó esta etapa académica como cualquier otro estudiante, cumpliendo con sus actividades y avanzando paso a paso hasta obtener su certificado.
Un regreso que marcó un nuevo comienzo
El camino no fue inmediato. Según se informó, fue en marzo de 2025 cuando Cristian Castro decidió retomar sus estudios, comenzando por la secundaria, una etapa que había quedado inconclusa debido a su temprana carrera musical.
Posteriormente, continuó con la preparatoria, en lo que describió como un “reencuentro lindo con el estudio”, mostrando entusiasmo por volver a las aulas y retomar hábitos académicos.
Este proceso no solo representó cerrar una deuda personal, sino también abrir nuevas posibilidades en su vida.
El siguiente objetivo: la universidad
Lejos de detenerse, Cristian Castro ya tiene la mirada puesta en el futuro. El cantante expresó su intención de ingresar a la universidad y cursar una licenciatura.
Actualmente, se encuentra en proceso de orientación para elegir la carrera que mejor se adapte a sus intereses y habilidades, con el objetivo de tomar una decisión informada.
Un mensaje que inspira
El propio artista reconoció que en su adolescencia tuvo que abandonar la escuela por su carrera, pero hoy retoma ese camino con un fuerte sentido de compromiso personal y familiar.
Además, agradeció especialmente el apoyo de su madre, quien lo impulsó a completar sus estudios.
Su historia se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, recordando que nunca es tarde para aprender, retomar metas pendientes y reinventarse.
Con este logro, Cristian Castro inicia una nueva etapa enfocada en su crecimiento académico, demostrando que los sueños no tienen fecha de caducidad.
