¿Compraste tu celular online? Ojo: podrías estar en riesgo de bloqueo

En las últimas semanas, el término mercado gris ha comenzado a sonar con fuerza entre usuarios de tecnología. Y no es para menos: diversas marcas de celulares advirtieron sobre posibles bloqueos de dispositivos adquiridos fuera de los canales oficiales, lo que encendió las alertas.

Pero, ¿qué significa realmente?

El mercado gris se refiere a la compra de productos originales en el extranjero que son importados sin pasar por distribuidores autorizados en el país. En el caso de los celulares, ocurre, por ejemplo, cuando compras un equipo en una tienda online de Estados Unidos y lo recibes directamente en casa, sin intermediarios locales.

¿Por qué preocupa?

Algunas marcas como Samsung, Motorola y Xiaomi señalaron que podrían bloquear dispositivos de este tipo en México. Sin embargo, autoridades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Profeco intervinieron y pidieron suspender estas medidas por considerar que afectan los derechos de los consumidores.

Cómo identificar si tu celular es del mercado gris

Estas son algunas señales clave:

No fue comprado a través de distribuidores oficiales en tu país.

Proviene de un vendedor autorizado, pero de otro país.

La caja no incluye el sello de certificación oficial (como la NOM en México).

El cargador tiene un voltaje o enchufe distinto al estándar local.

No cuenta con garantía válida en tu país.

En la configuración del equipo, dentro de “Etiquetas reglamentarias”, aparece que no cumple con normativas locales.

En algunos casos (como Xiaomi), el cargador puede ser distinto al habitual del mercado nacional.

Autoridades piden frenar bloqueos

Ante la situación, la Profeco y el IFT hicieron un llamado directo a las marcas para detener cualquier intento de bloqueo.

Ambas instituciones señalaron que estas acciones podrían vulnerar los derechos de los consumidores. Si bien reconocen que el mercado gris representa un desafío para fabricantes y distribuidores, enfatizaron que las soluciones deben priorizar a los usuarios.

“Las acciones de bloqueo deben ser suspendidas mientras se analizan medidas que atiendan los retos regulatorios y comerciales, priorizando los derechos de los consumidores”.

El mercado gris no implica que tu celular sea falso, pero sí puede traer limitaciones o riesgos. Por eso, antes de comprar —especialmente en línea— conviene verificar el origen del dispositivo.

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