Barcelona visita al Getafe con la misión de blindar el liderato: a qué hora juegan y dónde ver en vivo

El FC Barcelona se encamina a la recta final de LaLiga EA Sports con un objetivo claro: no ceder terreno en la cima. Este sábado 25 de abril, el conjunto blaugrana visitará al Getafe en el Estadio Coliseum, un escenario que históricamente propone batallas físicas intensas, en un duelo correspondiente a la jornada 33 del campeonato español.

El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick llega con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Con una mezcla de juventud y jerarquía en su alineación, el Barça busca cerrar el epílogo del torneo con solvencia, enfrentando a un Getafe que siempre se hace fuerte en su feudo.

Horario oficial para Bolivia

Para los aficionados en el país, la cita será en horario matutino, ideal para disfrutar del fútbol europeo durante el fin de semana:

Bolivia: 10:15 AM

Venezuela y Estados Unidos (ET): 10:15 AM

Perú, Colombia y Ecuador: 09:15 AM

Argentina y Chile: 11:15 AM

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión para Bolivia y el resto de Sudamérica estará a cargo de las señales oficiales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ (Premium).

Televisión: ESPN

Streaming: Disney+ Premium

En otros países, la cobertura incluye a Sky Sports (México y Centroamérica) y Movistar LaLiga (España).

Probables Alineaciones

Ambos técnicos pondrían lo mejor de su arsenal para este choque decisivo:

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Fermín López, De Jong; Gabi, Bardghji y Ferrán Torres.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Boselli; Juan Iglesias, Luis Milla, Djené, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

Con el liderato en juego y la presión de los perseguidores, el Barcelona intentará silenciar el Coliseum y dar un paso gigante hacia el título liguero.

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