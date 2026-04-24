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Policial

Caso coimas: Juan Carlos Huarachi deja la cárcel y pasa a detención domiciliaria

La justicia dispuso la cesación a la detención preventiva del exejecutivo de la COB, pese a observaciones del Ministerio Público y la parte denunciante sobre la documentación presentada.

Red Uno de Bolivia

24/04/2026 15:41

Dictan detención domiciliaria para Juan Carlos Huarachi
La Paz, Bolivia

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La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, tras una audiencia de cesación a la detención preventiva en el marco del caso coimas.

“El juez determinó la cesación a la detención preventiva, favoreciéndolo con detención domiciliaria que deberá cumplir en Oruro”, informó el abogado Abel Loma.

La defensa indicó que la medida fue adoptada pese a la oposición del Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la parte denunciante, quienes observaron la documentación presentada para desvirtuar los riesgos de fuga y obstaculización.

Además, cuestionó que el juez no haya fijado una fianza como parte de las medidas cautelares.

También llamó la atención que el imputado figure con un supuesto periodo de vacaciones en la Empresa Minera Huanuni, lo que —según la defensa— resulta inconsistente tras varios meses de detención preventiva.

Documento en controversia

Otro punto observado fue la presentación de un memorial por parte de Mario Argollo, actual ejecutivo de la COB, quien habría actuado a título personal y sin membrete institucional.

En dicho documento se señala que Huarachi ya no tendría relación con la entidad ni acceso a información desde octubre del año pasado.

Medidas cautelares

Según la defensa, las medidas impuestas incluyen:

  • Arraigo
  • Presentación semanal ante el Ministerio Público
  • Tres garantes personales

Asimismo, se estableció un plazo de 15 días para el cumplimiento de estas disposiciones.

Antecedentes del caso

Juan Carlos Huarachi fue enviado en noviembre a la cárcel de Cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, luego de que la Fiscalía detectara depósitos en sus cuentas presuntamente no justificados.

El exdirigente es investigado por delitos como uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, en el denominado caso de “coimas millonarias” vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

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