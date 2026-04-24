En menos de media hora, se suscitan dos accidentes en la avenida Mario Mercado

Al menos dos hechos de tránsito se registraron en un lapso menor a 30 minutos en la avenida Mario Mercado, en la ciudad de La Paz, generando preocupación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona.

El primer accidente ocurrió cuando un vehículo, presuntamente por una falla en el sistema de frenos, perdió el control mientras descendía por la vía. Según el informe policial, el motorizado colisionó inicialmente por alcance a un camión de marca Forland que terminó volcado, continuó su trayectoria y finalmente impactó contra el muro de un cementerio jardín.

“Lamentamos informar que ha ocurrido un accidente de tránsito consistente en una colisión por alcance (…) para finalmente terminar chocando con la pared del cementerio”, informó un jefe policial en el lugar.

Producto del hecho, la conductora y su acompañante resultaron con heridas de consideración y fueron auxiliados por equipos de emergencia, siendo trasladados a un centro médico con diagnóstico reservado.

Minutos después, se reportó un segundo accidente en la misma avenida, lo que encendió las alertas sobre la seguridad vial en esta ruta caracterizada por su pendiente. En ambos casos, vecinos colaboraron en el auxilio inicial de los afectados antes de la llegada de ambulancias.

El vehículo involucrado presenta daños materiales de consideración, mientras que personal de Tránsito realizó las pericias correspondientes para determinar las causas exactas de los hechos.

Las autoridades recomendaron a los conductores respetar los límites de velocidad y realizar mantenimiento constante a sus motorizados, especialmente al sistema de frenos, para evitar este tipo de incidentes.

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