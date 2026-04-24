Avanza la recuperación de lavadoras robadas tras operativo en La Guardia

La Policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), junto al Ministerio Público, ejecuta operativos en el barrio Cortwz, en la zona de Los Lotes del municipio de La Guardia, donde se logró recuperar parte de un cargamento de lavadoras que había sido robado días atrás.

De acuerdo con el informe preliminar, los efectivos hallaron al menos siete lavadoras que formarían parte de un total de 215 electrodomésticos sustraídos el pasado lunes.

La mercadería era transportada en un contenedor desde Chile con destino al departamento de Cochabamba, cuando fue interceptada por delincuentes que redujeron a los conductores y desviaron el camión.

El valor del cargamento robado asciende aproximadamente a un millón de bolivianos, según la denuncia presentada por la víctima. Recordemos que, días atrás ya se había logrado recuperar 78 unidades.

Las investigaciones señalan que los equipos habrían sido comercializados en distintos grupos y distribuidos tanto en la capital cruceña como en provincias. No obstante, esta información aún será confirmada por el fiscal asignado al caso, que investiga el hecho por el delito de robo agravado.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al traslado de las lavadoras recuperadas hasta dependencias de la Felcc en La Guardia, mientras continúan los trabajos de búsqueda para dar con el resto de la mercadería y los responsables del ilícito.

Se espera la llegada del propietario al lugar para realizar la verificación y cuantificación oficial de los equipos recuperados hasta el momento.

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