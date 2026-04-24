Guido 'Chelelo' Añez regresa a Bolivia tras 17 años y lanza críticas a la crisis energética

El exministro Guido 'Chelelo' Añez Moscoso retornó este viernes a Bolivia luego de 17 años de permanencia en Estados Unidos, en un arribo marcado por el reencuentro con su familia y una serie de declaraciones sobre la situación política y económica del país.

A su llegada al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, Añez expresó su emoción por volver al país y aseguró que su prioridad inmediata será reencontrarse con sus familiares y visitar la tumba de sus padres.

“Uno feliz, contento, con ilusión. Son 17 años, dos meses y 17 días que no estoy por acá”, afirmó.

Consultado sobre un eventual retorno a la función pública, el exministro fue enfático en señalar que no tiene interés en ocupar cargos dentro del actual Gobierno.

“No me interesa el tema de un cargo público”, sostuvo, aunque aclaró que continuará vinculado al debate político desde otros espacios.

Durante sus declaraciones, Añez advirtió que Bolivia enfrenta una situación compleja y afirmó que el país fue dejado con una “bomba de tiempo”, en referencia a problemas estructurales en distintas áreas.

También cuestionó el funcionamiento de instituciones estatales y señaló la existencia de “mafias incrustadas”, mencionando específicamente a YPFB como uno de los sectores que requieren cambios urgentes.

En relación al sector hidrocarburífero, el exministro consideró que es necesario “patear el tablero” y aplicar una reestructuración profunda en la estatal petrolera.

Entre sus propuestas mencionó:

Reducir el tamaño de YPFB

Eliminar presuntas redes irregulares dentro de la empresa

Impulsar una nueva política hidrocarburífera

Además, advirtió sobre una posible crisis energética mayor, con riesgos de escasez de gas y GLP si no se toman medidas a tiempo.

Añez también planteó la necesidad de impulsar reformas estructurales a través de nuevas normativas, entre ellas:

Ley de hidrocarburos

Ley de inversiones

Normas para el desarrollo del litio

En ese sentido, remarcó que sin inversión extranjera el país no podrá salir adelante, y cuestionó las políticas que —según dijo— limitaron la apertura económica en los últimos años.

Situación legal

El exministro aseguró que actualmente se encuentra libre de procesos judiciales iniciados en su contra y expresó su expectativa de que otros bolivianos en el exterior puedan regularizar su situación.

Sobre su permanencia en el país, indicó que inicialmente estará en Bolivia hasta el 29 de mayo, debido a compromisos personales y laborales en Estados Unidos, aunque prevé regresar de manera periódica.

Añez confirmó que mantiene contacto con figuras políticas y reveló que sostuvo reuniones previas con el presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos, además de conversaciones con el expresidente Jaime Paz Zamora.

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