Ministro de Economía aclara las causas de la falta de diésel y desmiente problemas de pago

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, explicó las razones detrás del desabastecimiento de diésel, destacando un repunte del contrabando y una sobredemanda generada por la cosecha agrícola. Además, desmintió las acusaciones sobre la incapacidad del gobierno para adquirir combustible.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, brindó detalles sobre las causas principales que están afectando el suministro de diésel en Bolivia. Según el ministro, existen dos factores clave que están generando la falta de combustible:

Repunte del contrabando en las fronteras: Espinosa explicó que ha habido un leve aumento del contrabando de diésel en puntos fronterizos, lo que ha reducido la cantidad de combustible disponible para el consumo interno. Sin embargo, aseguró que esta situación ya está siendo controlada gracias a una gestión más eficiente en la distribución de volúmenes hacia las fronteras. Sobredemanda debido a la cosecha agrícola: Espinosa señaló que la sobredemanda de diésel se debe a la coincidencia del inicio de la cosecha agrícola en el sector oriental del país. Con una cosecha excelente, los volúmenes de diésel necesarios para las actividades agrícolas han aumentado significativamente, lo que ha disparado la demanda del combustible en los últimos días.

“El aumento en la demanda ha sido principalmente por la excelente cosecha en el sector oriental del país, que ha generado una sobredemanda de diésel para el uso en la cosecha”, afirmó Espinoza.

Desmentido incapacidad de pago

Espinoza también aclaró que no existe ningún problema de incapacidad de pago por parte del gobierno para adquirir combustible.

“He escuchado algunos análisis que vinculaban la falta de diésel a la incapacidad del gobierno para comprar combustible. Eso es absolutamente falso. El flujo de divisas hacia YPFB para comprar combustible es completamente normal y necesario”, explicó

El gobierno asegura que el suministro de diésel se normalizará en los próximos días. Según lo informado por YPFB, el abastecimiento de combustible se restablecerá entre viernes o sábado.

“La provisión de combustible se va a normalizar pronto, tal como lo ha señalado YPFB”, aseguró Espinoza.

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