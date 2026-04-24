Ministro de Economía aclara las causas de la falta de diésel y desmiente problemas de pago

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, explicó las razones detrás del desabastecimiento de diésel, destacando un repunte del contrabando y una sobredemanda generada por la cosecha agrícola. Además, desmintió las acusaciones sobre la incapacidad del gobierno para adquirir combustible.
24/04/2026 0:13
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José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, explicó las razones detrás del desabastecimiento de diésel, destacando un repunte del contrabando y una sobredemanda generada por la cosecha agrícola. Además, desmintió las acusaciones sobre la incapacidad del gobierno para adquirir combustible.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, brindó detalles sobre las causas principales que están afectando el suministro de diésel en Bolivia. Según el ministro, existen dos factores clave que están generando la falta de combustible:
“El aumento en la demanda ha sido principalmente por la excelente cosecha en el sector oriental del país, que ha generado una sobredemanda de diésel para el uso en la cosecha”, afirmó Espinoza.
Desmentido incapacidad de pago
Espinoza también aclaró que no existe ningún problema de incapacidad de pago por parte del gobierno para adquirir combustible.
“He escuchado algunos análisis que vinculaban la falta de diésel a la incapacidad del gobierno para comprar combustible. Eso es absolutamente falso. El flujo de divisas hacia YPFB para comprar combustible es completamente normal y necesario”, explicó
El gobierno asegura que el suministro de diésel se normalizará en los próximos días. Según lo informado por YPFB, el abastecimiento de combustible se restablecerá entre viernes o sábado.
“La provisión de combustible se va a normalizar pronto, tal como lo ha señalado YPFB”, aseguró Espinoza.
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