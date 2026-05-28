Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 28 de mayo en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia cerró la jornada de este jueves 28 de mayo con movimientos mixtos entre la cotización informal y los valores oficiales de referencia emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB), mostrando una tendencia a la estabilización en el mercado paralelo tras el comportamiento registrado desde las primeras horas de la mañana.

Ligero descenso en el mercado paralelo al cierre de la tarde

Según los datos provistos por la plataforma especializada Dolarboliviahoy.com, el dólar en el mercado paralelo cerró la tarde de este jueves en Bs 9.96 para la compra y Bs 9.95 para la venta.

Este valor de cierre consolida una leve tendencia a la baja si se compara con el comportamiento de la moneda norteamericana a lo largo del día:

6:00 AM: La jornada arrancó con una cotización de Bs 9.99 para la compra y Bs 9.94 para la venta.

12:00 PM: Al mediodía, el precio se fijó en Bs 9.97 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

Cierre: La tarde culminó con la mencionada reducción a Bs 9.96 (compra) y Bs 9.95 (venta), manteniéndose por debajo de la barrera de los 10 bolivianos.

Dolarboliviahoy.com

El Banco Central de Bolivia incrementa sus valores referenciales

Por otro lado, el ente emisor estatal actualizó el valor referencial del dólar estadounidense para la economía nacional. Para este jueves, el BCB estableció la cotización oficial en Bs 9.93 para la compra y Bs 10.14 para la venta.

Estas cifras reflejan un incremento gradual en comparación con los valores publicados el día de ayer, miércoles, cuando el referente oficial del Banco Central se situaba en Bs 9.90 para la compra y Bs 10.11 para la venta, incrementándose tres centavos en ambos extremos para la presente jornada.

BCB

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