Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 25 de mayo en Bolivia

Al cierre de las operaciones de este lunes 25 de mayo, el mercado cambiario en Bolivia reflejó una jornada de relativa estabilidad con ligeras variaciones entre la mañana y la tarde, consolidando la cotización de la divisa estadounidense en torno a la barrera de los 10 bolivianos en los canales informales.

A continuación, se detalla el comportamiento de la moneda norteamericana según los portales de monitoreo y el tipo de cambio del BCB:

Cierre del mercado paralelo según las plataformas digitales

Las portales web que promedian las transacciones en el mercado informal mostraron un comportamiento oscilante a lo largo de las últimas horas.

Al final de la tarde, la plataforma Dolarboliviahoy.com reportó una cotización de Bs 10.00 para la compra y Bs 9.99 para la venta. El valor comercial experimentó un leve incremento respecto al mediodía, cuando se situaba en Bs 9.99 para la compra y Bs 9.98 para la venta, retornando prácticamente a los niveles registrados a las 6:00 de la mañana, momento en que cotizaba en Bs 10.00 para la compra y Bs 9.98 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Por su parte, el sitio web Bolivianblue.net fijó sus cifras de cierre vespertino en Bs 10.01 para la compra y Bs 9.98 para la venta. Este indicador se mantuvo sin cambios en comparación con el reporte del mediodía. Sin embargo, mostró un descenso marginal con respecto a las primeras horas de la mañana, cuando se encontraba en Bs 10.02 para la compra y Bs 9.99 para la venta.

Bolivianblue.net

Cotización oficial del BCB

En contraste con las variaciones del mercado paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para esta jornada de lunes un valor referencial oficial invariable de Bs 9.92 para la compra y Bs 10.13 para la venta.

BCB

Los agentes económicos locales continúan siguiendo de cerca estas brechas cambiarias, las cuales marcan el ritmo de las transacciones comerciales de importación y las expectativas de los diferentes sectores productivos del país.

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