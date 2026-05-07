Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 7 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria en Bolivia cierra este jueves con una notable estabilidad en el mercado paralelo, consolidándose por encima de la barrera de los 10 bolivianos, mientras que la cotización referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) permanece sin alteraciones.

Mercado Paralelo: Estabilidad tras el cierre

A lo largo del día, los principales portales de monitoreo del dólar informal mostraron variaciones mínimas, reflejando una tarde de calma en comparación con la volatilidad de semanas anteriores.

Dolarboliviahoy.com: Reportó al cierre de la tarde una cotización de Bs 10,01 para la compra y Bs 10,00 para la venta. Esta cifra se mantuvo idéntica desde el mediodía, mostrando solo un ligero incremento en el precio de venta respecto a las 6:00 de la mañana, cuando se situaba en Bs 9,97.

Bolivianblue.net: El portal, que actualiza datos cada 15 minutos, cerró la jornada con el dólar en Bs 10,02 para la compra y Bs 10,00 para la venta. Al igual que el resto de los indicadores, la presión al alza se sintió levemente desde la madrugada (donde la venta inició en Bs 9,97), estabilizándose durante la segunda mitad del día tras haber alcanzado una venta de Bs 10,01 al mediodía.

Cotización Oficial del Banco Central de Bolivia

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) no registró cambios en sus valores referenciales para este jueves. El ente emisor mantiene la compra en Bs 9,99 y la venta en Bs 10,20, mismos valores que se reportaron durante la jornada de ayer miércoles.

A pesar de la brecha existente con el mercado informal, el BCB sostiene su postura de estabilidad en los tipos de cambio referenciales que rigen para las instituciones financieras del país.

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