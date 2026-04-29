Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 29 de abril en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia cerró este miércoles con una tendencia alcista marcada en las cotizaciones no oficiales. Según los principales portales de seguimiento, el dólar estadounidense mantuvo una escalada constante desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde, consolidándose por encima de los 10,20 bolivianos.

Escalada en el mercado paralelo

El comportamiento del dólar paralelo mostró un incremento sostenido según el reporte de las plataformas digitales:

Dolarboliviahoy.com: Al finalizar la tarde, este portal situó la divisa en Bs 10,28 para la compra y Bs 10,25 para la venta. El encarecimiento es evidente al comparar estos datos con el inicio de la jornada a las 6:00 a.m., cuando el precio era de Bs 10,12 para la compra y Bs 10,07 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Esta plataforma, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó un cierre de Bs 10,28 para la compra y Bs 10,26 para la venta. A mediodía, el sitio había mostrado una fluctuación inusual, pero para el final de la tarde se alineó con la tendencia alcista generalizada.

Bolivianblue.net

Ajuste en el valor referencial del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) también reflejó un ligero movimiento en sus valores de referencia. El tipo de cambio oficial para este miércoles se fijó en Bs 9,59 para la compra y Bs 9,79 para la venta.

BCB

Este ajuste representa un incremento de 0,07 centavos respecto al martes, cuando el valor referencial se mantenía en Bs 9,52 y Bs 9,72, respectivamente. A pesar de esta actualización por parte del ente emisor, la brecha con el mercado paralelo sigue siendo amplia, superando los 0,40 centavos de boliviano.

Resumen de la jornada

La jornada comenzó con un dólar paralelo que promediaba los Bs 10,10, subió a un promedio de Bs 10,20 al mediodía y terminó rozando los Bs 10,30 al cierre de la tarde. Los analistas y usuarios siguen de cerca estas fluctuaciones que marcan la dinámica económica del país en el cierre del mes de abril.

Nota: Los valores del mercado paralelo son referenciales y pueden variar según la región o el intermediario.

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