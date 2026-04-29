En Brasil: Juan Pablo Velasco impulsa alianza histórica entre Santa Cruz y Mato Grosso

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, presentó ante la Asamblea Legislativa de Mato Grosso una ambiciosa agenda de cooperación centrada en la captación de inversiones extranjeras. Durante el encuentro, se destacaron las ventajas competitivas que posee Santa Cruz para el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala y agroindustria.

La máxima autoridad electa enfatizó la importancia de integrar ambas regiones para potenciar la generación de energías limpias y el intercambio tecnológico entre estados hermanos. Esta visita oficial marca el inicio de una gestión enfocada en abrir los mercados cruceños a los capitales brasileños, asegurando beneficios tangibles para el crecimiento local.

Se esperan anuncios oficiales en las próximas semanas que detallarán los acuerdos específicos alcanzados para dinamizar la economía de ambos territorios.

Mira la programación en Red Uno Play