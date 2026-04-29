Fiscalía investiga gasolina presuntamente defectuosa en Senkata

Una comisión del Ministerio Público, acompañada por efectivos policiales, intervino la planta de Senkata la mañana de este miércoles en el marco de una investigación por la presunta distribución de gasolina de mala calidad.

El operativo inició a las 10:20 y se extendió por más de dos horas, tiempo en el que los fiscales realizaron el registro del lugar, recolección de documentos y toma de muestras de combustible para su análisis en laboratorios especializados.

El fiscal de Anticorrupción, Johan Muñoz, informó que la intervención responde a dos denuncias presentadas contra la calidad del carburante. Explicó que el objetivo principal fue obtener elementos que permitan determinar si el producto cumple con los estándares establecidos.

“Se han recolectado muestras de gasolina para ser remitidas a laboratorios y verificar su calidad”, señaló, además de indicar que también se recabó documentación vinculada a la comercialización del combustible.

Durante la inspección, se evidenció que al menos 11 cisternas permanecen precintadas dentro de la planta, mientras que el resto ya no se encontraría en el lugar, a la espera de informes técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Las cisternas observadas están con precinto de la ANH”, precisó el fiscal, quien añadió que el personal de la planta fue citado para prestar declaraciones y esclarecer aspectos aún pendientes en la investigación.

El caso se encuentra en etapa preliminar y se aguardan los resultados de laboratorio para confirmar o descartar la presunta mala calidad del combustible distribuido.

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