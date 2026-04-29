Marcha indígena avanza hacia La Paz entre carencias, fatiga y apoyo comunitario

La marcha indígena campesina continúa su avance hacia la ciudad de La Paz en medio de dificultades logísticas, problemas de salud y carencias de alimentos y abrigo, tras más de 21 días de recorrido.

En su paso por la comunidad de El Choro, los movilizados se organizan para sostener la caminata con recursos limitados. El menú del día consiste en guiso de pollo acompañado de arroz, preparado de forma colectiva.

“Estamos haciendo grupitos y cocinamos lo que se puede”, comentaron, explicando que los horarios de preparación dependen del ritmo de la marcha y el descanso, generalmente entre las 08:00 y 09:00.

La alimentación debe alcanzar para decenas de personas, por lo que el traslado de víveres se realiza de manera gradual en vehículos de apoyo. A pesar del desgaste físico, los marchistas aseguran que mantienen el ánimo para continuar.

Sin embargo, las condiciones comienzan a pasar factura. Personal médico que acompaña la movilización reporta casos frecuentes de ampollas, lumbalgias, calambres, fatiga y deshidratación, además de infecciones respiratorias y problemas gastrointestinales debido a los cambios de clima. Para atender estas dolencias, se realizan relevos cada cinco días y se suministran analgésicos, antipiréticos y curaciones básicas.

Los marchistas también enfrentan escasez de frazadas, colchones y alimentos, por lo que solicitaron apoyo a la población.

“No tenemos suficientes colchas para seguir avanzando”, señalaron desde el lugar.

La movilización partió desde Caranavi y actualmente se encuentra en etapa de descanso antes de retomar la caminata. Está previsto que en las próximas horas continúen rumbo a Yolocita y que el viernes arriben a la sede de gobierno.

Pese a las dificultades, la marcha mantiene su objetivo de llegar a La Paz para exigir atención a sus demandas, en un contexto marcado por el desgaste físico, pero también por la persistencia de los movilizados.

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