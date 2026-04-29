Transporte se declara en paro desde el martes: reclaman por combustible y carreteras

Dirigentes del transporte pesado y público de Bolivia resolvieron convocar a un paro nacional indefinido a partir del martes 5 de mayo, en protesta por la mala calidad del combustible, su escasez y el deterioro de las carreteras.

La decisión fue asumida durante un ampliado nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde representantes de 11 federaciones analizaron la situación del sector y coincidieron en radicalizar sus medidas ante la falta de respuestas del Gobierno.

Uno de los principales puntos de conflicto es la calidad de la gasolina, que según los choferes estaría generando daños en los motores de los vehículos.

El dirigente Edson Valdez señaló que el malestar creció debido a promesas incumplidas y soluciones consideradas insuficientes por parte de las autoridades.

El sector también demanda compensaciones económicas por los daños ocasionados en sus motorizados, argumentando que las reparaciones avanzan lentamente y afectan directamente su fuente de ingresos.

A esto se suma el reclamo por el estado de las vías, que según los transportistas presentan deterioro y falta de mantenimiento en distintos tramos del país.

Desde el sector advirtieron que el paro será de carácter indefinido y que no se descartan mayores medidas de presión si no se atienden sus demandas.

Los choferes, especialmente en La Paz, remarcaron que no tolerarán más retrasos ni compromisos incumplidos, y buscan consolidar la unidad del sector para exigir soluciones concretas.

Mira la programación en Red Uno Play