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Feriado 1 de mayo 2026 en Bolivia: cuántos días dura el fin de semana largo y quiénes descansan

El descanso  impulsará el movimiento económico, especialmente en áreas como turismo, gastronomía y transporte, donde se prevé un incremento en la demanda por viajes y actividades recreativas.

Cristina Cotari

29/04/2026 12:34

1 de mayo: así será el feriado en Bolivia. Foto referencial
Bolivia

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El viernes 1 de mayo de 2026, Bolivia celebrará el Día del Trabajo con un feriado nacional inamovible que dará paso a un fin de semana largo de tres días, extendiéndose hasta el domingo 3 de mayo.

Durante esta fecha, se suspenden las actividades laborales y educativas en gran parte del país, beneficiando tanto a trabajadores del sector público como privado, además de estudiantes y entidades bancarias.

No obstante, algunos sectores continuarán operando con normalidad bajo turnos especiales o servicios de emergencia. Es el caso de salud, transporte, servicios básicos y seguridad, que deben garantizar atención a la población.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes trabajen durante esta jornada tienen derecho a una remuneración adicional, debido al carácter obligatorio del feriado.

El descanso también impulsa el movimiento económico, especialmente en áreas como turismo, gastronomía y transporte, donde se prevé un incremento en la demanda por viajes y actividades recreativas.

Así, el feriado del 1 de mayo no solo conmemora los derechos laborales, sino que también marca una pausa en la rutina y una oportunidad para el descanso y la reactivación económica en el país.

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