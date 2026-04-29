¿Dónde vamos? Los destinos imperdibles para el feriado largo en Bolivia

El feriado por el Día del Trabajo llega con una oportunidad perfecta: tres días para salir de la rutina, viajar y reconectar. De viernes a domingo, miles de bolivianos aprovecharán el descanso para moverse por el país, impulsando el turismo y la gastronomía.

Si aún no decides el destino, hay uno que destaca por su encanto y energía: Samaipata. Este rincón combina clima ideal, paisajes verdes y una atmósfera relajante que invita a desconectarse. Además, es puerta de entrada al Parque Nacional Amboró y alberga el histórico Fuerte de Samaipata.

Pero el mapa turístico boliviano ofrece mucho más:

En el sur, Tupiza cautiva con sus paisajes rojizos que evocan el lejano oeste, mientras Villazón se consolida como punto clave en la frontera con Argentina.

En Cochabamba, los valles al pie de la cordillera del Tunari destacan no solo por su belleza, sino por una gastronomía que conquista a todos.

Más al sur, Tarija invita a recorrer la Ruta del Vino y el Singani, con paradas en San Lorenzo y Uriondo, donde las bodegas ofrecen experiencias únicas.

En el Chaco, Villa Montes combina naturaleza y cultura a orillas del río Pilcomayo.

Para los amantes de la aventura, La Paz ofrece la imponente Cordillera Real y los exuberantes Yungas, donde destaca la famosa Ruta de la Muerte. Muy cerca, Sorata brinda tranquilidad a los pies del Illampu, junto a atractivos como la Gruta de San Pedro.

En Oruro, el Parque Nacional Sajama resguarda paisajes andinos únicos y el nevado más alto del país.

En Torotoro, cavernas, cañones y huellas de dinosaurios convierten cada recorrido en una aventura. Mientras tanto, Tarabuco destaca por su cultura viva y textiles tradicionales.

El oriente también sorprende con destinos como Roboré, conocido como el “Paraíso Escondido”, y El Torno, donde el Jardín de las Delicias ofrece cascadas y aguas cristalinas.

En el norte, Rurrenabaque es la puerta de entrada al impresionante Parque Nacional Madidi, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.

Y si de íconos se trata, el Salar de Uyuni sigue siendo una de las experiencias más impactantes: un mar blanco infinito que atrae viajeros de todo el mundo.

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