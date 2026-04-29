El Alto: denuncian intento de secuestro por falsos policías en Tilata y crece la alarma vecinal

Un hecho de inseguridad generó alarma en la ciudad de El Alto, luego de que vecinos de la zona San Pedro de Laja denunciaran la presencia de delincuentes que se hacen pasar por efectivos policiales para cometer delitos.

El caso se conoció tras el intento de secuestro de un hombre, quien habría sido interceptado en la zona de Tilata por al menos dos a cuatro sujetos vestidos con uniformes policiales. Según el reporte, los antisociales lo subieron a un vehículo y lo trasladaron hasta San Pedro de Laja.

La víctima logró escapar tras ingresar a viviendas del sector, saltando muros para huir de sus captores, lo que generó momentos de tensión entre los vecinos.

“Eran cuatro policías disfrazados. El joven estaba escapando por las casas, saltando. Es muy peligroso lo que ha pasado, estamos preocupados”, relató una vecina del lugar.

Testigos también aseguraron haber escuchado disparos durante el hecho, lo que incrementó el temor en la zona.

“Cuando el joven escapó, ellos entraron a una casa con armas. Sí se han escuchado disparos”, añadió la misma testigo.

Los vecinos denunciaron además la falta de presencia policial en el sector y cuestionaron la ausencia de patrullajes regulares. Ante esta situación, los habitantes pidieron reforzar la seguridad y mejorar la coordinación vecinal para activar alarmas comunitarias en casos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido captada cuando se disponía a realizar una transacción, momento en el que fue interceptada por los delincuentes.

La Policía inició las investigaciones para dar con los responsables, mientras crece la preocupación ciudadana por este modus operandi que utiliza uniformes policiales para generar confianza y facilitar los delitos.

Los vecinos exigen controles más estrictos y mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de inseguridad en esta zona de El Alto.

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