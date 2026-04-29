Paro médico de 24 horas deja sin atención a pacientes en la CNS

El paro médico de 24 horas convocado por la Caja Nacional de Salud se cumple este miércoles a nivel nacional, dejando sin atención en consulta externa a cientos de pacientes que acudieron sin conocer la medida.

En el Policlínico 9 de Abril, en la ciudad de La Paz, desde tempranas horas se evidenció la presencia de afiliados que llegaron en busca de atención médica, pero se encontraron con instalaciones sin servicio en especialidades.

“Nos sorprenden, yo llegué a las 5:30 y recién me entero que hay paro. Están perjudicando a la gente humilde, sobre todo a la tercera edad”, manifestó un paciente afectado.

Durante la jornada, únicamente se mantiene la atención en servicios de emergencia, mientras que consultas programadas y especialidades fueron suspendidas como parte de la medida de presión.

Los usuarios expresaron su molestia principalmente por la falta de información oportuna sobre el paro, lo que provocó que muchos acudieran en vano a los centros médicos.

El paro, que se desarrolla en todo el país, forma parte de las medidas asumidas por el sector salud ante distintas demandas aún no resueltas, afectando directamente a los asegurados que dependen de estos servicios.

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