Hospital de Clínicas atiende con normalidad pese a paro del sector salud

En medio del paro médico que afecta a la Caja Nacional de Salud (CNS) a nivel nacional, el Hospital de Clínicas, ubicado en la zona de Miraflores en la ciudad de La Paz, mantiene la atención regular a la población.

Un recorrido realizado en el lugar evidenció que los servicios se desarrollan sin interrupciones, con la entrega normal de fichas para consultas externas, laboratorios, emergencias y distintas especialidades médicas.

“Debemos informar que la atención se está realizando de manera regular. No habría ningún inconveniente. Las filas ya han reducido y se han repartido las fichas correspondientes”, se reportó desde el centro hospitalario.

Este panorama contrasta con la situación en los policlínicos de la Caja Nacional de Salud, donde el paro de 24 horas ha derivado en la suspensión de consultas externas y atención en especialidades, generando molestias entre los asegurados.

La medida asumida por el sector médico de la CNS ha limitado la atención únicamente a emergencias, dejando a numerosos pacientes sin acceso a servicios programados.

En ese contexto, el Hospital de Clínicas se convierte en una alternativa para la población que busca atención médica durante la jornada de movilización del sector salud.

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