Emergencias colapsan el Hospital San Juan de Dios en pleno paro de salud

La situación en el Hospital San Juan de Dios se torna cada vez más crítica en medio del segundo día de un paro de 120 horas que afecta la atención en consulta externa y ha generado una fuerte acumulación de pacientes en el servicio de emergencia.

Según constató un equipo de Notivisión, la sala de emergencias se encuentra completamente colapsada, con pacientes en camillas y sillas de ruedas que esperan ser internados sin disponibilidad de espacio. Muchos de ellos permanecen durante horas e incluso días bajo condiciones precarias.

“Está lleno todo. Están los pacientes en silla de ruedas esperando internación, pero nos dicen que no hay espacio”, relató una familiar que acompaña a una paciente desde el sábado, señalando además las dificultades para permanecer en el lugar durante la noche debido al frío y la falta de condiciones adecuadas.

Otra persona aseguró que su familiar lleva cerca de una semana en emergencia sin poder ser trasladado a sala. “Nos dicen que no hay ni insumos, ni jeringas, ni gasas, ni curitas. Estamos desesperados”, manifestó, reflejando la preocupación de los usuarios del sistema de salud.

Los familiares también denuncian que algunos pacientes llegan derivados de otros centros médicos tras ser rechazados por falta de espacio, lo que agrava aún más la saturación en el hospital.

A esta situación se suma el paro del sector salud, que ha reducido la atención en consulta externa, provocando que los casos se acumulen directamente en emergencias.

Mientras tanto, los pacientes continúan esperando atención en condiciones de hacinamiento, en medio de reclamos por la falta de recursos y la crisis del sistema sanitario en la capital cruceña.

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