Se desborda la quebrada del río Aruntaya y mantienen alerta por lluvias en La Paz

La quebrada del río Aruntaya se desbordó en la ciudad de La Paz, lo que movilizó a personal de emergencia de la Alcaldía, que inició trabajos de canalización del agua para evitar que ingrese a las viviendas cercanas al lugar.

Aunque el nivel del agua en el río bajó considerablemente en las últimas horas, la alerta se mantiene activa, debido a que los pronósticos señalan que las lluvias continuarán durante el fin de semana en la sede de Gobierno.

Ante esta situación, el sistema de alerta temprana dispuso el corte del paso de vehículos en varios puentes de la ciudad y recomendó a la población no acercarse a los ríos, considerando que las precipitaciones persistirán.

En este contexto, este viernes la Policía realizó la recuperación del cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 50 años, que habría caído al río Achumani, en la zona sur de La Paz.

