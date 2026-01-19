Río Orkojahuira sube a alerta naranja y activa protocolos de control en La Paz

Tras las lluvias registradas en las últimas horas, el río Orkojahuira incrementó su caudal y alcanzó el nivel de alerta naranja, lo que activó los protocolos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades.

Las lluvias y el granizo elevaron el caudal, aunque en las últimas horas el nivel descendió nuevamente a alerta amarilla.

El técnico del sistema, Eduardo Orellana, explicó que el aumento se debió a un evento de precipitación con intensidades moderadas y atemporalmente fuertes, acompañado de granizo en la parte media y alta de la cuenca.

“Esto ha generado que el nivel incremente en su sección. Es la primera vez en esta temporada de lluvias que el Orkojahuira llega a alerta naranja”, señaló Orellana.

No obstante, la autoridad informó que en las últimas horas el caudal volvió a descender a nivel amarillo, debido a que las precipitaciones de la madrugada no tuvieron la misma intensidad que las del día anterior.

“Desde las tres de la mañana hemos tenido lluvias, pero más débiles. Hubo incrementos, aunque no se alcanzó alerta naranja en otros ríos de la ciudad”, precisó.

Orellana aclaró que no fue necesario restringir el tránsito peatonal ni vehicular, ya que no se registraron desbordes. “No hemos llegado a alerta roja ni a cortes de vías”, remarcó.

Para los próximos días, el Sistema de Alerta Temprana advirtió que continuarán las precipitaciones: lluvias débiles por las noches y, por las tardes, probables tormentas eléctricas e incluso granizo.

