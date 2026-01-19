TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Conozca cómo estará el clima este lunes 19 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades del país.

Red Uno de Bolivia

19/01/2026 7:00

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este lunes 19 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados en la mañana, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 7 °C y 16 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5 °C y máxima de 14 °C, además de tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 19 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día y lluvias durante todo el día, con temperaturas entre 6 °C y 19 °C.

 

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante el día y lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 14 °C y 25 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, tormentas eléctricas durante la mañana con una mínima de 11 °C y máxima de 21 °C.

Tarija presentará una con lluvias y tormentas eléctricas, lluvias en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 16 °C a 23 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias con tormentas eléctricas por la mañana, con temperaturas entre 23 °C y 32 °C. En Trinidad, el día será mayormente nublado y lluvias durante todo el día, tormentas eléctricas por la mañana. La temperatura irá de 22 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día completamente nublado. La mínima será de 23 °C y la máxima de 23 °C; se prevén tormentas eléctricas por la tarde.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

 

