Conozca cómo estará el clima este lunes 19 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este lunes 19 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados en la mañana, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 7 °C y 16 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5 °C y máxima de 14 °C, además de tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 19 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día y lluvias durante todo el día, con temperaturas entre 6 °C y 19 °C.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante el día y lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 14 °C y 25 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, tormentas eléctricas durante la mañana con una mínima de 11 °C y máxima de 21 °C.

Tarija presentará una con lluvias y tormentas eléctricas, lluvias en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 16 °C a 23 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias con tormentas eléctricas por la mañana, con temperaturas entre 23 °C y 32 °C. En Trinidad, el día será mayormente nublado y lluvias durante todo el día, tormentas eléctricas por la mañana. La temperatura irá de 22 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día completamente nublado. La mínima será de 23 °C y la máxima de 23 °C; se prevén tormentas eléctricas por la tarde.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

