Así se cotiza el dólar paralelo este lunes 19 de enero del 2026 en Bolivia

Este lunes 19 de enero de 2026, el dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia muestra una leve baja respecto a la jornada anterior, de acuerdo con reportes de portales financieros especializados.

Según dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio paralelo se ubica en:

Venta: Bs 9,54

Compra: Bs 9,58

Esto representa una ligera variación en comparación con la jornada anterior, cuando el dólar se cotizaba en: Venta: Bs 9,55 y compra: Bs 9,59

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, muestra un valor distinto:

Venta: Bs 9,55

Compra: Bs 9,57

La cotización del dólar paralelo es seguida de cerca por comerciantes, importadores y ciudadanos, especialmente ante las restricciones para acceder a divisas a través del sistema oficial.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

