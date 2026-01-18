¿Habrá cobros en las inscripciones escolares 2026? El Ministerio de Educación emite una prohibición drástica

El Ministerio de Educación ratificó que todo cobro económico en el proceso de inscripción escolar está prohibido, tanto en unidades educativas fiscales como en privadas o de convenio. La medida forma parte de la Resolución Ministerial 001/2026, emitida para ordenar y transparentar el inicio de la gestión educativa 2026.

Además, el documento oficial prohíbe a las juntas escolares pedir dinero para agasajos, homenajes u otras actividades festivas, una práctica común en gestiones anteriores. El Ministerio recordó que el derecho a la educación no puede estar condicionado a pagos por conceptos no autorizados.

Rol limitado de las juntas escolares

La Resolución también limita la participación de las juntas escolares en asuntos pedagógicos. Según el Artículo 70 (parágrafos 3 y 4), las funciones de gestión académica son exclusivas del director o directora de cada unidad educativa.

Requisitos para la inscripción 2026

Para estudiantes nuevos, especialmente en nivel inicial, se deben presentar los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento original

Carnet de identidad del estudiante

Carnet de vacunas actualizado

Fotocopias de la cédula de identidad de padre, madre o tutor legal

En el caso de inscripción a prekínder, se exige que el menor haya cumplido 4 años hasta el 31 de julio de 2026.

Para traslados o cambios de unidad educativa, solo se requiere el carnet de identidad del estudiante.

Inscripción automática para estudiantes antiguos

Los estudiantes que ya están matriculados tienen inscripción automática. Sin embargo, deben asistir a clases durante los primeros cinco días del año escolar para ratificar su matrícula.

Unidades de alta demanda

En colegios con alta demanda de cupos, ya se realizaron preinscripciones y sorteos en noviembre de 2025. Los padres que aseguraron un cupo deben cumplir con el cronograma establecido para formalizar la inscripción.

Inicio de clases

El Ministerio confirmó que las labores escolares comenzarán el 2 de febrero de 2026 en todo el país. Asimismo, instó a la comunidad educativa a respetar la normativa vigente y denunciar cualquier intento de cobro indebido durante el proceso de inscripción.

