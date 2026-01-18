Las cuatro preguntas clave que los padres se hacen antes de inscribir a sus hijos

El calendario escolar 2026 inicia este lunes 19 de enero, donde se abren oficialmente las inscripciones en todo el país, un proceso que genera diversas dudas en los padres de familia.

Para garantizar un registro ordenado, las autoridades educativas han socializado las instrucciones generales con los directores distritales, haciendo hincapié en que el foco principal son los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo.

A continuación, respondemos las 4 interrogantes fundamentales basadas en el instructivo oficial:

1. ¿Cuándo inician las inscripciones y quiénes deben asistir?

El proceso empieza este lunes 19 de enero. Según Basilio Pérez, la prioridad absoluta la tienen los niños y niñas que ingresan por primera vez al sistema (Nivel Inicial o primer año de Primaria).

Es importante recordar que los estudiantes que ya pertenecen a una unidad educativa tienen inscripción automática, por lo que los padres solo deben acudir en casos de traslado o primer ingreso, o según cronograma establecido por las unidades educativas.

2. ¿Cuáles son los requisitos documentales obligatorios?

Para formalizar el registro, el padre, madre o tutor debe presentar tres documentos originales:

Certificado de nacimiento (original).

Cédula de identidad del estudiante.

Esquema de vacunas completo, requisito indispensable para el ingreso al nivel inicial (kínder y prekínder).

3. ¿Se debe pagar algún monto por la inscripción?

La respuesta oficial es un rotundo no. El Director Departamental fue tajante al respecto: "Está terminantemente prohibido cualquier tipo de cobros. No se puede pedir ningún cobro, ni ningún aporte en este proceso de inscripciones". Cualquier intento de cobro extraordinario bajo el concepto de "reserva", "mantenimiento" o "aportes" debe ser denunciado inmediatamente.

4. ¿Cuándo vuelven los estudiantes a las aulas?

Una vez concluida la etapa de inscripciones, el inicio de las labores educativas está programado para el lunes 2 de febrero. Esta fecha ha sido planificada para asegurar el cumplimiento estricto de los 200 días hábiles de trabajo, garantizando así la calidad pedagógica del año escolar.

