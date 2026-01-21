¿Cobros irregulares en los colegios? Estos son los números habilitados para denuncias

Ante el inicio de las inscripciones escolares 2026, el Ministerio de Educación de Bolivia ratificó que las pensiones en colegios particulares se mantienen congeladas, según la Resolución Ministerial 0001/2026.

La cartera de Estado advirtió que no se permitirán incrementos arbitrarios ni cobros adelantados que condicionen el derecho al estudio. Así mismo, ante denuncias de cobros de juntas escolares en unidades educativas fiscales, señaló que cualquier cobro es irregular, y advirtió sanciones.

Si usted detecta irregularidades, el primer paso es acudir a las Direcciones Distritales. Sin embargo, en caso de no recibir respuesta inmediata, puede denunciar directamente al Ministerio de Educación a través de estas líneas habilitadas:

WhatsApp 1: 71550970

WhatsApp 2: 71530671

El reporte oficial señala dos frentes de conflicto donde se están realizando controles estrictos:

Colegios Particulares: Se han reportado intentos de burlar el artículo 76 de la norma mediante el aumento de mensualidades o exigencia de pagos previos.

Unidades Fiscales y de Convenio: Existen quejas contra juntas escolares que realizan cobros no autorizados, vulnerando el artículo 70 de la resolución.

El Ministerio de Educación instó a los padres de familia a no ceder ante presiones económicas y recordó que las Direcciones Distritales tienen la facultad legal de aplicar sanciones económicas y administrativas severas a los establecimientos infractores.

Mira la programación en Red Uno Play