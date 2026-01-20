Arrestan a un médico e intervienen su consultorio donde presuntamente realizaba abortos clandestinos

La Unidad de Ciberpatrullaje de la Policía Boliviana de El Alto, intervino un centro médico donde presuntamente se realizaban interrupciones clandestinas del embarazo. La operación, ejecutada tras un seguimiento minucioso en entornos digitales, permitió el arresto del médico a cargo y el precintado del inmueble, donde se hallaron evidencias de la comercialización de fármacos restringidos y servicios médicos no autorizados.

La investigación se originó en las redes sociales, donde el centro médico promocionaba abiertamente sus servicios bajo un esquema de "tarifas por tiempo".

Según explicó el jefe policial a cargo del caso, los anuncios estaban segmentados para captar a mujeres con embarazos de tres semanas, cinco semanas y hasta tres meses de gestación.

"Gracias a un patrullaje cibernético pudimos evidenciar que en este lugar se estaban ofertando y vendiendo pastillas abortivas", detalló la autoridad, subrayando la efectividad del monitoreo digital para detectar actividades ilícitas.

Durante el operativo liderado por el Comando de la Policía de El Alto, los efectivos constataron que el centro no solo funcionaba como punto de venta de píldoras, sino que contaba con equipamiento para diversas atenciones de salud.

El coronel Valencia, parte del equipo de intervención, informó que se encontraron test de embarazo y otros insumos médicos, lo que refuerza la hipótesis de que en el recinto se realizaban intervenciones quirúrgicas clandestinas bajo condiciones de riesgo.

El médico capturado fue trasladado a dependencias policiales para prestar su declaración informativa. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones preliminares bajo la tipificación de atentado contra la salud pública.

