Internacional

¿Qué pasará con el adolescente de 15 años que mató a su padre por defender a su madre de una golpiza?

El adolescente de 15 años mató a su padre luego de que este atacara a su mamá. La Justicia deberá determinar si el acto fue una reacción desesperada ante el peligro inminente o si existió un exceso.

Red Uno de Bolivia

19/01/2026 20:08

Foto: Redes Sociales.
Argentina

El hecho se suscitó en el barrio Valentina Sur en Argentina, alrededor de las 4:30 de la madrugada de este lunes, donde se inició una discusión familiar, la misma escaló hasta convertirse en un escenario de violencia entre una pareja padres de un menor de 15 años.

En el centro de la escena, un adolescente de 15 años se vio involucrado al tomar una decisión al observar cómo su madre era golpeada por su padre. Según las primeras reconstrucciones del Ministerio Público Fiscal, el hombre de 46 años habría iniciado un ataque físico brutal contra su pareja.

Según el medio TN, en medio del caos y los gritos de la mujer, el hijo menor de edad tomó un cuchillo de cocina y arremetió contra su padre, hiriéndolo de gravedad en el cuello y la espalda. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia del SIEN, que trasladaron al herido en código rojo, la magnitud de las lesiones y la pérdida de sangre provocaron su fallecimiento antes de ingresar al hospital Castro Rendón.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Juveniles, quien enfrenta el desafío de desentrañar una trama compleja de violencia de género preexistente. Si bien por su edad el adolescente es inimputable ante la ley penal, el proceso judicial continúa para esclarecer las circunstancias exactas.

Así mismo, se están recabando testimonios para confirmar si la agresión hacia la madre representaba un peligro letal. La Justicia analiza si la reacción del joven fue proporcional al ataque que intentaba detener o si, se trató de un "exceso en la legítima defensa".

Por el momento, el menor ha sido asistido por lesiones propias del altercado y se encuentra bajo el resguardo de los protocolos de la Comisaría de la Niñez, el caso se encuentra en investigación.

