Un video se hizo viral en redes sociales; en las imágenes, se ve a un padre de familia, visiblemente decidido, donde encara a su hijo tras descubrir que este participaba en actos de bullying contra un compañero de clase.

Como medida correctiva, el hombre confiscó todas las cajas de calzado de marca del adolescente para obsequiárselas personalmente a la víctima de los abusos.

El castigo no se limitó a la pérdida de bienes materiales, sino que incluyó una lección de esfuerzo personal. El padre fue tajante al explicar que, a partir de ahora, su hijo deberá ganar su propio dinero para entender el valor de las cosas.

El video captura el momento de tensión familiar, incluso cuando la madre del joven intentó intervenir para evitar que se llevaran los regalos que ella misma le había comprado.

“Todo se lo vamos a dar a aquel joven que le estaban haciendo bullying. Y desde el lunes para adelante te vas a trabajar conmigo, para que estos zapatos te cuesten a ti y sepas cómo comprarlos”, señaló el padre durante la grabación.

Ante el reclamo del hijo sobre las pertenencias que eran regalo de su madre, el hombre se mantuvo firme, asegurando que el dinero invertido también era fruto de su trabajo y que no permitiría que el joven mantuviera esos lujos mientras ejercía violencia contra otros.

“Si se lo daré todo, no quiero que nada que esté aquí; llévaselo en las cajas”, añadió el padre mientras terminaba de empacar los artículos.

El hecho generó miles de comentarios en redes sociales a favor y en contra del padre. Mientras miles de internautas aplauden la firmeza del progenitor, calificándolo como un acto de "paternidad responsable" que corta de raíz la soberbia, otros consideran que la exposición del joven en redes y la desautorización de la madre frente al hijo fueron excesivas.

Mira la programación en Red Uno Play