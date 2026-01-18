La espera terminó para los fanáticos de Muy Muy Lejano. Tras años de rumores sobre el regreso de la saga del ogro más famoso del cine, Eugenio Derbez ha roto el silencio confirmando que volverá a interpretar a Burro en la quinta entrega de la franquicia. Sin embargo, su regreso no fue un simple "sí"; el comediante aseguró que su participación dependía de un factor clave: mantener la esencia del humor que hizo historia en la región.

Derbez reveló que ya ha tenido los primeros acercamientos formales con el estudio. A pesar de los cambios en las altas esferas de la producción, el actor logró negociar la libertad creativa necesaria para que los diálogos conecten con el público hispanohablante, tal como lo hizo en las entregas originales.

“Sí, de veras me hablaron, pero ya les dije que sí. Me acaban de pedir que esté en el doblaje, pero les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió la directiva, no es la de antes; me dijeron que sí”, confesó el actor con su característico entusiasmo.

Este anuncio garantiza que la versión latina de Shrek 5 no será una traducción literal, sino una adaptación llena de localismos y ese ingenio que convirtió a Burro en uno de los personajes más queridos de la cultura popular.

Aunque aún no hay fecha de estreno oficial, la confirmación de Derbez es el primer gran paso para asegurar el éxito del filme en todo el continente.

