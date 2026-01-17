El estadio rugía... hasta que Bad Bunny gritó “¡Chile!” en Lima | VIDEO

Bad Bunny inició su gira "Debí tirar más fotos" en un Estadio Nacional de Lima que lucía completamente lleno el pasado viernes. Sin embargo, el entusiasmo se transformó en desconcierto cuando el puertorriqueño mencionó a Chile en lugar de Perú durante su discurso de apertura.

El error ocurrió justo cuando el "Conejo Malo" apareció en el escenario para el segmento conocido como "La Casita". En ese instante, el artista lucía una casaca de la Selección Peruana de Fútbol, lo que hizo que la mención al país vecino resultara aún más sorpresiva.

La reacción de los asistentes fue una mezcla de incomodidad y asombro que quedó registrada en cientos de dispositivos móviles. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con videos que capturaron el polémico desliz desde diversos ángulos del recinto.

Curiosamente, momentos antes del incidente, la pantalla gigante proyectó un video del personaje animado Concho celebrando la gastronomía peruana. Esta intervención previa había logrado una ovación total, creando un contraste directo con el silencio que siguió al lapsus del cantante.

Para intentar subsanar el error, el músico mantuvo una interacción constante con el público y enfatizó el nombre de Perú en el resto de sus intervenciones. El cierre de la noche recuperó el fervor local cuando uno de sus músicos interpretó la emblemática melodía de "El cóndor pasa" ante el aplauso general.

