Google sorprende a sus usuarios con una divertida acción del monito Punch; descubre cómo activarla

La conmovedora historia de Punch, el macaco japonés nacido en julio de 2025, ha trascendido las redes sociales para recibir un homenaje oficial en la interfaz de Google. Tras ser rechazado por su madre, este pequeño primate encontró consuelo en un peluche de Ikea, convirtiéndose en un fenómeno viral que ahora protagoniza un huevo de pascua digital.

Al ingresar la frase "punch the monkey" en el buscador, los usuarios activan una animación donde el primate aparece abrazando a su inseparable compañero dentro de un corazón. Esta iniciativa de la compañía tecnológica transforma una búsqueda rutinaria en una experiencia emocional que celebra la resiliencia animal.

El tributo de Google a la conmovedora historia de 'Punch'.

La intervención del personal del zoológico fue crucial, ya que, según especialistas de la WAZA (Asociación mundial de zoológicos y acuarios), el rechazo materno "es frecuente en primates bajo cuidado humano y requiere intervención inmediata para garantizar la supervivencia". El uso del peluche, que comenzó como una herramienta terapéutica para reducir el estrés, terminó simbolizando el instinto de apego de la especie.

Google, conocido por sus "Doodles" y animaciones temporales, ha decidido inmortalizar este vínculo afectivo en su plataforma global. Aunque no se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá activa la función, la tendencia sigue sumando miles de interacciones diarias en todo el mundo.

Esta experiencia digital permite a los usuarios conectar con la historia de Punch más allá de las noticias convencionales. Es un recordatorio de cómo la tecnología puede servir de eco para narrativas de superación que tocan la fibra sensible de la sociedad internacional.

