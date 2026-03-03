Descubre infidelidad de su esposo al ver un estado en redes sociales y el video se vuelve viral

Un video difundido en la plataforma TikTok generó controversia en la ciudad de Chihuahua, luego de que una usuaria señalara públicamente una presunta infidelidad.

La grabación, publicada por la cuenta @pantheram, muestra a un grupo de personas disfrutando de la noche en una taquería y cantina de la zona. Sin embargo, en una esquina del encuadre se observa a una pareja intercambiando un beso, situación que desató la polémica.

Más de 100 mil “likes” y miles de comentarios

El video fue acompañado por un mensaje en el que la usuaria aludía directamente a una mujer mencionándola por su nombre, lo que provocó que otros internautas replicaran la referencia en la sección de comentarios.

En pocas horas, la publicación superó los 100 mil “me gusta” y acumuló alrededor de 2 mil comentarios, con reacciones divididas entre apoyo, críticas y comentarios irónicos propios de los contenidos virales.

Sin confirmación oficial

La publicación no incluye información verificable sobre la fecha exacta de grabación, el lugar de trabajo de los involucrados ni la identidad completa de las personas que aparecen en el video. Tampoco existe confirmación independiente sobre la veracidad de la versión difundida.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público de las personas señaladas. La información que circula se basa exclusivamente en la publicación realizada en TikTok y en la interacción generada entre usuarios en redes sociales.

