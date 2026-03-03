TEMAS DE HOY:
Foro de Cainco abre espacio de diálogo con candidatos a la Gobernación cruceña

El foro se realiza este martes en las instalaciones de Cainco con la confirmación de siete aspirantes a la Gobernación cruceña. Cada candidato expondrá su plan de gobierno y luego se someterá a una ronda de preguntas directas de los empresarios.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/03/2026 9:45

Antelo explicó la metodología del foro. Foto Cainco

Escuchar esta nota

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) realiza este martes un foro con candidatos a la Gobernación de Santa Cruz. Siete aspirantes confirmaron su participación en el evento, donde contarán con un espacio para presentar sus propuestas de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

El presidente de la institución, Jean Pierre Antelo, señaló que el encuentro busca generar un espacio para escuchar planteamientos y realizar consultas que permitan a la ciudadanía tomar una decisión informada en los próximos comicios.

Según explicó, la metodología contempla una primera intervención de cada candidato para exponer su plan de gobierno y, posteriormente, una ronda de preguntas por parte de los asistentes.

El foro forma parte de una agenda de actividades impulsada por Cainco en el marco del proceso electoral. La próxima semana, la institución prevé reunir a los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en un evento similar.

